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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 19:11

سوريا.. قسد تخرب محطة مياه الشحيل بريف دير الزور

سوريا.. قسد تخرب محطة مياه الشحيل بريف دير الزور
وذكرت مصادر أهلية أن مجموعة من قسد متمركزة بالقرب من محطة مياه الشحيل بريف دير الزور الشرقي قامت باقتحام المحطة وتحطيم محتوياتها وإغراق المحركات بالماء وتعطيلها بشكل كامل وذلك ردا على المظاهرات الاحتجاجية للأهالي ومطالبتهم بطرد هذه المجموعات وطرد الاحتلال الأمريكي من مناطقهم.

وكانت قد منعت العاملين في المحطة من مزاولة عملهم بعد طردهم من المحطة التي تتخذها مجموعات قسد مقرا عسكرياً لها، ومن ثم قامت بإطفاء المحركات.

والجدير ذكره أن قسد تتخذ جميع محطات المياه بريف دير الزور كمقرات عسكرية لها.

وفي سياق اخر، حمّلت قبيلة العقيدات في سوريا ما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسلطة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من فوضى أمنية وتجاوزات بحق المدنيين وتردي الواقع المعيشي، مطالبةً بلجنة تحقيق مختصة لمعرفة ملابسات اغتيال أحد أبرز وجهائها أخيراً.

ويشهد ريف دير الزور مظاهرات شعبية متواصلة تطالب بطرد الاحتلال الأمريكي ومجموعات قسد المرتبطة به والتي أمعنت في التنكيل بالأهالي وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشباب واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة مقدرات وثروات منطقة الجزيرة.
رقم : 879907
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