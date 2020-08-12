معالجة 700 مصاب بمستشفى الهلال الأحمر الإيراني الميداني ببيروت

بيروت (اسلام تايمز )- اعلن مدير المستشفى الميداني لجمعية الهلال الأحمر الايراني في بيروت، محمد باقر محمدي، انه تم في هذا المستشفى معالجة نحو 700 مصاب في انفجار مرفأ بيروت.