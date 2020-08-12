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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 20:25

مسؤول عراقي يبشر بنتائج ايجابية في علاج كورونا

مسؤول عراقي يبشر بنتائج ايجابية في علاج كورونا
وقال عبد اللطيف في مقابلة متلفزة، إنه في حال عدم تطبيق التوجيهات التي اطلقتها المرجعية بخصوص اقامة الشعائر الدينية والتباعد الاجتماعي للوقاية من جائحة كورونا سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الاصابات بالفيروس، ونلاحظ الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة يبين وجود زيادة في عدد الاصابات وذلك لعدم الالتزام بتوجيهات الصحة وبعد فتح حظر التجوال الشامل.

وأشار الى أن هناك اتصالات بين وزارة الصحة والدول المصنعة للقاح فيروس كورونا لتأكيد حصول العراق على اللقاح، متوقعا ان يكون العراق اول الدول التي ستحصل على لقاح كورونا.

وتابع، أن لقاح كورونا كباقي اللقاحات ولا نعرف حتى الان الاعراض التي تحصل عند اخذ اللقاح.

وقال عبد اللطيف إن وزارة الصحة تستخدم علاج (ريمدسفير) للحالات المتقدمة المصابة بفيروس كورونا ومتوفر الان في مستشفيات العزل الخاصة بالوباء ونسبة نجاح هذا العلاج متقدمة وجيدة.

ومن جهته اوضح مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي بشأن إمكانية حصول العراق على اللقاح الروسي الجديد فور إنتاجه وحصوله على اعتماد من الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، اليوم الاربعاء، تسجيل 57 وفاة و3441 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ومع الموقف الوبائي يكون مجموع الشفاء: 114541 (نسبة الشفاء 71,4 %)، مجموع الأصابات: 160436، الراقدين الكلي: 40307، الراقدين في العناية المركزة: 592، مجموع الوفيات: 5588.
رقم : 879918
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