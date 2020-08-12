قطر تسجل 292 حالة إصابة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

الدوحة (اسلام تايمز) - أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 292 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 303 حالات في 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 110627 بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.