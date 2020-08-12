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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 22:10

هذه خسائر ليبيا من الاغلاق القسري لحقول النفط

هذه خسائر ليبيا من الاغلاق القسري لحقول النفط
وقالت المؤسسة في تدوينة نشرتها صفحة المؤسسة على فيسبوك، الأربعاء، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية بلغ نحو 8 مليارات و221 مليون دولار.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم الجنرال خليفة حفتر، في بيان متلفز، الإصرار على إغلاق الموانئ والحقول النفطية، غداة إعلان "المؤسسة الوطنية"، رفع "القوة القاهرة" عن صادراتها، قبل أن تتراجع عن ذلك، بعد بيان المسماري.

وحالة "القوة القاهرة" تعلنها المؤسسات النفطية حال عدم تمكنها من الالتزام بأي تعاقدات جراء "ظروف خارجة عن إراداتها"؛ ما يعفيها من أي تبعات لعدم وفائها بعقود بيع الخام.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرقا)، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري".

كما أنهم أقفلوا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.

ومرارا، دعت مؤسسة النفط، المسؤولين عن إقفالات طالت منشآتها بـ"ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات".

وأكدت أن السماح باستئناف تصدير النفط ضروري لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات، التي قد تضمن لليبيين استمرار الرواتب والخدمات، وتحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة للمؤسسة، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.
رقم : 879928
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