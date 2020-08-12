أول تعليق أميركي على الاعتداء التركي للعراق

ونقل موقع الحرة عن المسؤول الأميركي قوله إن الولايات المتحدة تقدم أخلص تعازيها إلى عائلات الضحايا وقوات الأمن العراقية ولأي مواطن عراقي بريء قتل في هذا الحادث المأساوي ، واشار لانخراطهم مع الطرفين العراقي والتركي للحصول على المزيد من المعلومات.



وأشاد بجهود قوات الأمن العراقية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وقتل ضابطان عراقيان، الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش العراقي منددا بـاعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة، فيما تشن أنقرة منذ أعوام ضربات جوية على حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق.



ووفق بيان الجيش العراقي، فإن آمر لواء وآمر فوج في حرس الحدود، قتلا مع سائقهما فيما كانا يستقلان مركبة عسكرية.



وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، الاربعاء، سفير تركيا في العراق فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ في الاراضي العراقية.