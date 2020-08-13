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الخميس 13 آب 2020 ساعة 08:12

وزيرة جيوش فرنسا تصل بيروت اليوم الخميس

وزيرة جيوش فرنسا تصل بيروت اليوم الخميس
وبحسب بيان صادر عن مكتب الوزيرة أمس الأربعاء، ستستقبل فلورانس بارلي حاملة الطائرات المروحية الفرنسية "تونير"، التي من المفترض ان تكون محمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية بالإضافة لمواد بناء لمساعدة الشعب اللبناني بعد النكبة التي تعرض لها في الرابع من أغسطس على إثر انفجار مرفأ بيروت.

هذا وقد كانت حاملة الطائرات المروحية انطلقت من مرفأ مدينة تولون جنوب فرنسا يوم الأحد الماضي، وعلى متنها قرابة 700 جندي ضمنهم 350 عنصرا من القوات البرية بالإضافة لفوج من الغواصين التابعين للبحرية الوطنية، بهدف التأكد من عدم وجود حطام يصعب الوصول إلى المرفأ.

وتتمتع حاملة المروحيات بإمكانيات لاستطلاع المنافذ البحرية والدعم في مجال المسح البحري.

ومن المتوقع أن تزور الوزيرة بارلي مكان الانفجار، وبعض الأحياء المتضررة بالإضافة للقائها بالرئيس ميشيل عون.

هذا وقد كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن من بيروت الأسبوع الماضي أثناء زيارته لمكان الانفجار عن سلسلة مساعدات ستقدمها فرنسا للشعب اللبناني بعد الفاجعة التي حلت به معلنا في نفس الوقت عن إرسال حاملة الطائرات "تونير".

ونظّمت فرنسا يوم الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا افتراضيا لمساعدة بيروت والشعب اللبناني، حيث اتفق المشاركون على إرسال حزمة مساعدات الى لبنان.

وشدد ماكرون على ضرورة أن يتم إيصال المساعدات مباشرة على الأرض، لكي يستفيد منها المواطنون في إشارة منه الى عدم ثقته بالسلطات اللبنانية التي انتقدها مرارا في "تقاعسها عن القيام بالإصلاحات المطلوبة".

واستقالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، يوم الاثنين الماضي، بعد الضغوطات الداخلية والخارجية.

ودعت فرنسا إلى تشكيل حكومة جديدة "بأسرع وقت" تكون قادرة على "القيام بالإصلاحات اللازمة والاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وإعادة بناء بيروت".
رقم : 879967
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