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الخميس 13 آب 2020 ساعة 09:26

ايران والعراق ورفع حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار

ايران والعراق ورفع حجم التبادل التجاري الى 20 مليار دولار
وفي هذا اللقاء الذي عقد الاربعاء، اكد الجانبان على رفع سقف التبادل التجاري بين البلدين الى 20 مليار دولار، وتباحثا حول تعديل الميزان التجاري الذي يميل لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وناقش مسجدي وعبيد كذلك مسالة الاستفادة من مصادر العملة الصعبة الموجودة لدى البنوك العراقية المستحصلة من صادرات الكهرباء والغاز الايراني الى العراق لتصدير السلع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما تباحث الجانبان كذلك حول ترانزيت السلع من ايران الى العراق وسائر دول المنطقة ومتابعة التوافقات السابقة وواردات السلع التي تحتاجها ايران من العراق وتوظيف الاستثمارات في الحدود المشتركة وضرورة تسهيل التبادل التجاري واقامة المعارض التجارية.

من جهة اخرى اعلن السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لنقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية لديها الى العراق.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مسجدي مع وزير الزراعة العراقي محمد کریم الخفاجي حيث جرى البحث حول تطوير التعاون الزراعي وتبادل الخبرات وتوظيف الاستثمارات المشتركة.

كما تقرر ان يقوم وزير الزراعة العراقي بزيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في المستقبل القريب للتعرف على منجزاتها في هذا المجال ومتابعة التوافقات الحاصلة بين البلدين.

يذكر انه منذ تشكيل الحكومة الجديدة في العراق قبل 3 اشهر التقى السفير الايراني ايرج مسجدي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وغالبية الوزراء في حكومته للبحث معهم حول تطوير التعاون الثنائي والمضي بتنفيذ التوافقات بين البلدين الى الامام.
رقم : 879976
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