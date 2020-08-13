القوات اليمنية تستهدف معاقل تنظيم القاعدة و'داعش' في البيضاء

وقال مصدر ميداني ، إن القوات اليمنية تمكنت من تحرير مناطق واسعة في البيضاء وسيطرت على معسكرات لتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين.



وأفاد المصدر بسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف التنظيمات الإرهابية بينهم قيادات أجنبية خلال العملية الواسعة.



واكد المصدر أن طيران تحالف العدوان السعودي ساند عناصر القاعدة و"داعش" الإرهابيين بعشرات الغارات الجوية، لكنها فشلت في وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية.



كما أعلن عن فرار العشرات من مسلحي القاعدة وداعش الى مناطق سيطرة مرتزقة العدوان في مأرب، وذلك بعد سقوط معسكراتهم.