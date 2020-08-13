لبنان بحاجة الى المستلزمات الطبية

وفي هذا السياق أكد اليوم الخميس نقيب المستشفيات ​الخاصة في لبنان سليمان هارون​ في حديث صحفي الى أن المستشفيات اللبنانية استطاعت أن تستوعب ضخامة الصدمة التي ألمّت بالوطن وتمكّنت من معالجة جميع الجرحى الذين أصيبوا، واليوم هناك قسم كبير منهم خرج من المستشفيات، مشيراً في نفس الوقت الى أننا لسنا بحاجة الى مشافٍ ميدانية بل الى ​مساعدات​ في ​المستلزمات الطبية​ .



انفجار يوم 4 اغسطس لم يهدم الأبنية في ​بيروت​ وضواحيها فحسب بل خرّب المستشفيات فتوقفت ثلاثة منها عن العمل، نظرا للأضرار الكبيرة التي أصابتهم ومنها مستشفى القديس جاورجيوس ، مستشفى الورديّة، ومستشفى الجعيتاوي​ الذي سلم قسم غسيل الكلى فيه من الأضرار.



ولم تستوعب ​المستشفيات​ اللبنانية هول الصدمة التي حصلت جراء الانفجار في المرفأ، وكان عليها أن تلملم جراح أكثر من ستة آلاف شخص تراوحت اصابتهم بين متوسطة وبليغة، لم يكن هذا المشهد مألوفا فالكثير من المصابين إنتظر ساعات أمام أبواب المستشفيات ليجد من يعالجه.



مصادر ​وزارة الصحة اللبنانية تشير الى أن هناك خمس مستشفيات ميدانية أجنبية وصلت الى بيروت بعد الإنفجار، وهي المستشفى الميداني الروسي مركزه ​المدينة الرياضية​، الاردني في تلّ الزعتر، الايراني في الحدث، المغربي والقطري في ​الكرنتينا​"، لافتة الى أن "المستشفيات اللبنانيّة أسعفت الجرحى ولكن فائدة المستشفيات الميدانية هي أنها تحلّ مكان المستشفيات اللبنانية التي تضررت بالكامل كالروم والوردية والجعيتاوي.



وتشير المصادر الى أنّ المستشفيات الميدانية الاجنبية تقوم بمعاونة ​المستشفيات الحكومية​، كوجود الفريق الروسي في ​مستشفى بعبدا الحكومي​، الفريق الاردني في المستشفى العسكري في ​بدارو، مشيرة الى أن "المشكلة التي لا تزال موجودة هي النقص في المستلزمات الطبية والادوية"، نافية في نفس الوقت "كلّ الكلام عن أنه وصلتنا مساعدات هي عبارة عن "كمّامات" وتم بيعها لأنه في الأصل لم يصل هذا النوع من المساعدات، وللعلم لبنان بلد يمكن أن يصدر "كمّامات" الى الخارج لأنّ الكمّية التي تصنع هنا باتت كبيرة جدا.



من جهة أخرى عدد الاصابات بفيروس كورونا في لبنان في ارتفاع و سجل أمس 292 إصابة جديدة وتسجيل حالتي وفاة ليوم الاربعاء.



وأعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 286 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 6 إصابات تعود لوافدين توازياً مع تسجيل حالتي وفاة".



ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى "ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 6276إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1137 حالة"، منوهةً بأن "عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 89 حالة".



كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 2407 شخصاً، في حين أن 181 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 44 منهم يقبعون في العناية المركزة". وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 6726 فحصاً، 5408 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و1318 تم اجراؤها في المطار.