تدشين مصنع وخط إنتاج إطارات للآليات العسكرية في ايران

وأوضح وزير الدفاع العميد امير حاتمي في مراسم تدشين المصنع في محافظة "لرستان" (غرب) اليوم الخميس، أن مساحة المصنع تبلغ 5500 متر مربع وتم انشاؤه عبر منظمة الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية في مدينة "درود"، ويشكل خطوة هامة في توفير احتياجات القوات المسلحة في مسارح العمليات.



وأشار الى أن طاقة انتاج المصنع تبلغ 75 الف إطار سنويا مع قابلية رفعها الى 200 الف لتغطية احتياجات قطاع السيارات العادية ايضا.



العميد حاتمي أكد أن المصنع يتطابق مع المعايير الدولية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويحد من خروج 7.5 مليون دولار عملة صعبة سنويا لتغطية استيراد هذا النوع من الاطارات.