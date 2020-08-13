?>?> جلسة استثنائية لمجلس النواب اللبناني اليوم - اسلام تايمز
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الخميس 13 آب 2020 ساعة 11:43

جلسة استثنائية لمجلس النواب اللبناني اليوم

جلسة استثنائية لمجلس النواب اللبناني اليوم
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة برلمانية لمساءلة الحكومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، قبل أن تتحوّل لجلسة تناقش إعلان حالة الطوارئ، بعد استقالة حكومة حسان دياب مساء الإثنين.

وسيجري في مستهل جلسة مجلس النواب تلاوة كتب استقالة النواب الذين تقدموا بها خطياً إلى رئاسة المجلس ولم يشاركو في الجلسة النواب المستقلون.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قرّر، غداة الانفجار، تبني ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع، بما في ذلك إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين من تاريخ 4/8/2020، طالباً من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نترات الأمونيوم (2750 طنا) وحراستها وفحص ملفها أياً كان منذ يونيو/ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار.
رقم : 880013
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