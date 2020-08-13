طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخين موقعا للمقاومة غربي مدينة غزة، وأرضا زراعية شرقي بيت حانون شمال القطاع.



وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت أرضا في منطقة صوفا شمال شرقي مدينة رفح جنوب القطاع، في حين قصفت مدفعية الاحتلال نقطة لقوات حماة الثغور شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



وكررت في الأيام الماضية قوات الاحتلال شن غارات على مواقع وأراضٍ زراعية في أرجاء قطاع غزة، بدعوى الرد على إطلاق بالونات العودة المحملة بالشعل الحارقة.



وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عقاب جماعي ضد القطاع، تمثلت في إغلاق معبر كرم أبو سالم وتقليص مساحة الصيد.



واستأنف الشباب الثائر إطلاق البالونات احتجاجا على تفلت الاحتلال من تنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن غزة.