وزير سابق لبناني يطلب رفع الحصانة عنه

حيث اشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر في تصريح له قبيل جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو حول انفجار مرفأ بيروت، الى انه "قطعا لكل اجتهاد او تفسير، اطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري الحرص على كشف الحقيقة كاملا في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم رفع الحصانة عني ليبني على الشيء مقتضاه، لان البعض حاول ان يصور بأن وزير الاشغال الاسبق غازي زعيتر لن يمثل امام القضاء وهذا ليس صحيحا".



واشار زعيتر الى انه "اذا كانت المعلومات دقيقة ومحددة، فما يتبع يكون قرارا سليما، وان لم تكن المعلومات محددة فإن ما يتبعها لن يكون سليما".