?>?> الجيش الصيني يؤكد على ضرورة التدريبات الأخيرة قرب تايوان - اسلام تايمز
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الخميس 13 آب 2020 ساعة 11:50

الجيش الصيني يؤكد على ضرورة التدريبات الأخيرة قرب تايوان

الجيش الصيني يؤكد على ضرورة التدريبات الأخيرة قرب تايوان

وقال الكولونيل تشانغ تشونهوي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني في بيان إن التدريبات كانت "عملا ضروريا" لحماية السيادة.

وذكر البيان أن التدريبات أجريت عند الطرفين الجنوبي والشمالي لمضيق تايوان.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية قالت الاثنين الماضي، إن طائرات مقاتلة صينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفاصل في مضيق تايوان، لكن القوات الجوية التايوانية تمكنت من "إبعادها"، وذلك تزامنا مع الزيارة رفيعة المستوى التي قام بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، لتايوان، والتي نددت بها الصين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولا يحق لها إقامة علاقات مستقلة مع الدول الأخرى.
رقم : 880017
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