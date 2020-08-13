إفتتاح مشروع مائي تنموي ضخم غرب ايران

ويستهدف المشروع ايصال المياه لإرواء 23 الف هكتار أراض زراعية في محافظتي "ايلام" و"كرمانشاه"، والذي من شأنه رفع حجم انتاج المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وتوفير فرص العمل في المحافظتين.



عملية إيصال المياه للمناطق الزراعية غربي ايران تتم عبر سد "أزكله" بطاقة 33 مليون متر مكعب، وشملت هياكل معقدة بمسافة 52 كم لمنظومة نقل المياه و3 سلسة انفاق تتجاوز مسافة 8850 كم، ومد أنابيب بطول 220 كم فضلا عن إنشاء مضخات.



التدشين يشمل أيضا افتتاح محولي كهرباء بقدرة 63 كيلوواط و150 كم من خطوط نقل التيار الكهربائي في ايلام وكرمانشاه.