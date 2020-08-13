داخلية غزة تُعقب على صاروخ مدرسة غزة

القدس المحتلة (اسلام تايمز) - أعلن المتحدث باسم وزارة داخلية وأمن غزة إياد البزم ،صباح يوم الخميس، عن سقوط صاروخ من طائرة إسرائيلية مُسيرة على مدرسة ابتدائية للأونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم، محدثاً أضراراً في المكان.