الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

وبحسب المصدر فان قوات الاحتلال في رام الله، داهمت عدة بلدات في المحافظة، واعتقلت كلا من الشاب مراد قنداح والأسير المحرر أحمد عبد الحافظ من بلدة أبو شخيدم.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين رائد عباس نصار، ونعيم رمضان نصار من بلدة كفر نعمة.



وفي بلدة بيت ريما، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين ناصر عبد اللطيف البرغوثي (26 عاما)، واحتجزت الأسير المحرر رامي البرغوثي من نفس البلدة، إضافة إلى استجوابه ميدانيا واحتجاز والده وتفجير باب المنزل.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صلاح بسام البرغوثي (27 عاما) من دير غسانة، بعد أن دهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشابين: محمد عبيد الله نواورة (20 عاما)، وبدر سعيد نواورة (24 عاما)، بعد أن دهمت منزلي ذويهما في منطقة جبل الموالح وسط المدينة.



واقتحمت قوات الاحتلال جبل هندازة، وداهمت منازل المواطنين، واحتجزت الشاب فراس إبراهيم اليمني لعدة ساعات.



وفي نابلس، اعتقل جنود الاحتلال على حاجز زعترة جنوبي نابلس الشاب براء حوشية.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أبو عماد رواجبة (الدحبور)، ونجله عبادة رواجبة بعد مداهمة منزلهما بقرية روجيب شرق مدينة نابلس.



وفي سلفيت، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة كفر الديك، واعتقلت الشاب حسام مازن أبو الوفا، وهو نجل الشهيد مازن أبو الوفا.



وفي سياق متصل، أفاد رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان، أن قوات الاحتلال برفقة ضابط مخابرات، اقتحمت منزله بعد منتصف الليل وحققت معه ميدانا، ووجهت له تهديدات بخصوص إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، الذي يقوم بها شبان البلدة على الشارع الالتفافي المحاذي للبلدة وفتح الطرق الزراعية.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب صلاح أحمد ستيتي من جنين بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيدة داليا سمودي، التي ارتقت قبل أيام.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب رائد أنس حثناوي من جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس الليلة الماضية، وهو ابن الأسير أنس حثناوي، والمحكوم بالسجن 27 عاما.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب أمير يوسف عوض (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشته وعبثت بمحتوياته.



وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمود محمد عبيد، والشاب إياس حسين عبيد، بعد اقتحام منازلهما في بلدة العيسوية.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية بحق المواطنين في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها المنازل وتعيث فيها خرابًا، وسط إرهاب سكانها.