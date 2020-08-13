?>?> علييف وبوتين يناقشان الإمدادات العسكرية لأرمينيا - اسلام تايمز
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الخميس 13 آب 2020 ساعة 15:35

علييف وبوتين يناقشان الإمدادات العسكرية لأرمينيا

علييف وبوتين يناقشان الإمدادات العسكرية لأرمينيا
وذكر المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني، في بيان اليوم: "أشار إلهام علييف إلى أن حجم الشحنات العسكرية التي تم تسليمها فور الاشتباكات المسلحة على الحدود الأرمنية الأذربيجانية (في يوليو) من روسيا إلى أرمينيا باستخدام المجال الجوي لكازاخستان وتركمانستان وإيران، تجاوز 400 طن، وشدد على أن الغرض الأساسي من مكالمته الهاتفية، هو توضيح هذه المشكلة".

وأضاف المكتب الصحفي، أن علييف "لفت انتباه الرئيس الروسي إلى أن كثافة الشحنات العسكرية من روسيا إلى أرمينيا بعد 17 يوليو حتى الآن، بعد انتهاء الاشتباكات على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية، تثير قلق الشعب الأذربيجاني وتساؤلاته الجدية".

وأشار المكتب الصحفي، إلى أنه خلال المحادثة التي جرت بمبادرة من الجانب الأذربيجاني، ناقش الطرفان أيضا قضايا التعاون الثنائي، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في زيادة تعزيز الشراكة الأذربيجانية الروسية في جميع المجالات.

وكان المكتب الصحفي للكرملين، قد ذكر مساء أمس الأربعاء، أن الزعيمين تبادلا خلال المحادثة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في سياق تفاقم الوضع على الحدود الأذربيجانية الأرمنية في يوليو. وأضاف المكتب الصحفي، أن الجانب الروسي شدد على أهمية منع أي عمل من شأنه تصعيد التوتر في المنطقة.
رقم : 880058
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