?>?> روحاني: افتتاح مشاريع كبيرة بغرب البلاد يعد انجازا كبيرا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 آب 2020 ساعة 15:44

روحاني: افتتاح مشاريع كبيرة بغرب البلاد يعد انجازا كبيرا

روحاني: افتتاح مشاريع كبيرة بغرب البلاد يعد انجازا كبيرا
واضاف الرئيس روحاني اليوم الخميس خلال مراسم الاسبوع الثامن عشر لافتتاح المشاريع الوطنية الكبيرة في مختلف مجالات البناء والانتاج والبنى التحتية والتي اقيمت تحت عنوان " الحكمة و الامل لتحقيق القفزة الانتاجية" عبر الفيديو كونفرانس، اضاف اننا كنا نتمنى تحقيق الازدهار في المناطق الحدودية بعد انتهاء الحرب المفروضة علينا (فترة الدفاع المقدس 1980-1988)واليوم حققنا هذا الهدف من خلال افتتاح احد اكبر مشاريع المياه و التصريف في اراضي تبلغ مساحتها 23 الف هكتار في غرب البلاد.

وثمن رئيس الجمهورية جهود المسؤولين والمعنيين في وزارتي الطاقة والجهاد الزراعي وكل من ساهم في افتتاح هذا المشروع الكبير في اراضي تبلغ مساحتها 23 الف هكتار معربا عن امله في توسيع المشروع ليبلغ 35 الف هكتار.

واشار رئيس الجمهورية الي انتشار فيروس كورونا في العالم و المشاكل التي رافقته في مجال توفير المواد الغذائية في مختلف دول العالم واضاف انه من بواعث الفخر ودواعي الخير اننا تمكنا من تحقيق تطور كبير في مجالي المياه والزراعة بعد انتصار الثورة الاسلامية و اليوم يشهد اهالي محافظتي ايلام و كرمانشاه الذين عانوا كثيرا خلال الحرب المفروضة علينا، يشهدون اليوم تطورا كبيرا في مجال الزراعة من خلال تدشين هذه المشاريع الزراعية .

واكد على ضرورة مواصلة العمل لاكمال المشاريع الوطنية على ايدي المسؤولين و المحافظين و المهندسين و المقاولين الايرانيين.
رقم : 880062
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
13 آب 2020
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
13 آب 2020
ايران ركيزة السلام في الخليج
ايران ركيزة السلام في الخليج
13 آب 2020
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
13 آب 2020
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
12 آب 2020
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
12 آب 2020
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
12 آب 2020
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
12 آب 2020
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
11 آب 2020
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
11 آب 2020
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
11 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس