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الخميس 13 آب 2020 ساعة 17:12

نائب ايراني: دور حزب الله بارساء الاستقرار بلبنان لاغنى عنه

نائب ايراني: دور حزب الله بارساء الاستقرار بلبنان لاغنى عنه
واشار أحد آزادیخواه، في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، الى التطورات الاخيرة في لبنان ودور حزب الله، عادّاً التطورات الاخيرة بأنها جزء من مؤامرة تدلل على التدخلات الخارجية كما ان البعض في داخل لبنان ساهموا فيها بهدف إكمال حلقات الاستكبار  الرامية لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة على خلفية تأثيرات لبنان ومجاورته للكيان الصهيوني.

ووصف الانفجار الهائل في بيروت بمثابة الخطوة الاولى لهذه العملية كما ان التداعيات والخطوات اللاحقة ستظهر خلال الايام المقبلة.

ونوه الى ان دور حزب الله لبنان يتسم بالاهمية والايجابية للغاية ويستطيع تحقيق انفراجة لأنه يضمن استقرار الامن الوطني في لبنان ولاغنى عن دوره.

ولفت الى ان حزب الله يتواجد في خط المواجهة الامامي مع الكيان الصهيوني والتصدي لاطماعه منذ عقود. 

وعدّ التطورات الاخيرة في لبنان بأنها تتطلب تعزيز الوحدة والتكاتف بين جميع القوى والطوائف في مواجهة دسائس اميركا والصهاينة والتحرك باتجاه تحقيق الاستقرار في هذا البلد.
رقم : 880070
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