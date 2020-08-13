"مبادرة" ماكرون لم تأت بشيء جديد إلى لبنان

من جانبه قال الباحث والصحفي غسان سعود إن لبنان متوجه إلى مرحلة جديدة من الهجوم السياسي، مشددا على أن الأميركان لن يتراجعوا خطوة إلى الوراء حتى لو كانت هناك حكومة وحدة وطنية، مقللا من أهمية ما تصفه فرنسا بالمبادرة للبنان بسبب عدم وجود تفاصيل.