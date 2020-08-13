?>?> سوريا تؤكد على تعزيز التعاون مع اليونيسيف بمختلف اختصاصاتها - اسلام تايمز
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الخميس 13 آب 2020 ساعة 17:42

سوريا تؤكد على تعزيز التعاون مع اليونيسيف بمختلف اختصاصاتها

سوريا تؤكد على تعزيز التعاون مع اليونيسيف بمختلف اختصاصاتها
جاء ذلك خلال استقبال المقداد صباح اليوم الخميس ممثل المنظمة الجديد في سوريا بو فيكتور نيلوند الذي قدم أوراق اعتماده لنائب الوزير.

وحسب "سانا"، فقد رحب المقداد خلال اللقاء بالممثل الجديد متمنياً له النجاح في مهمته الجديدة ومنوها بالتعاون القائم بين الدولة السورية واليونيسيف في مختلف مجالات اختصاصات هذه المنظمة وخاصة في إطار الاهتمام بالطفولة والصحة والتعليم والمياه.

وشرح المقداد الاهتمام الذي توليه سوريا في متابعة تقديم التعليم لجميع الطفال السوريين في مختلف المراحل الدراسية إضافة إلى التركيز على أهمية إعادة تأهيل المدارس وترميمها ودعم قطاع التعليم عموما وخاصة سير العملية الامتحانية للطلاب الخارجين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة.

كما أشار المقداد إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة السورية لصحة أطفالها ورحب بمزيد من التعاون مع اليونيسيف في هذا المجال، ولفت إلى تفاقم الأثر السلبي الكارثي للإجراءات الأحادية القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية التابعة لها على الأطفال وعلى العملية التعليمية والخدمات الأساسية المقدمة لهم ما يتطلب من اليونيسيف تسليط الضوء على هذا الخطر من خلال تقاريرها وبياناتها.

بدوره أكد ممثل منظمة اليونيسيف الجديد ضرورة مواصلة الجهود التي قامت بها المنظمة خلال السنوات السابقة التي شهدت تعاونا مثمراً في مختلف المجالات ذات الصلة بولاية اليونيسيف مشيراً إلى أنه سيعمل على دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية في مواجهة وباء كورونا وتقديم المساعدات اللازمة لأطفال سورية وخاصة في المجالين التعليمي والصحي.
رقم : 880080
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