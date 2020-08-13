السيسي يرحب بتطبيع العلاقات بين الإمارات والاحتلال!

وغرد السيسي عبر حسابه بتويتر، الخميس، "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و دولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط" بحسب تعبيره الذي أراد تبرير هذه الخطوة المشؤومة .



وقال: "أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا" حسب زعمه.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.