نتنياهو يعلق على اتفاق التطبيع بين الاحتلال والإمارات

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر مساء اليوم الخميس معلقًا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى هذا الاتفاق الخياني حيث قال: “إنه يوم تاريخي”. مشاركًا تغريدة ترامب.



فيما أكدت وسائل إعلام الاحتلال وكذلك نتنياهو نفسه أنه سيُلقي خطابًا "تاريخيًا" بشأن الاتفاق بعد قليل.



وقال ترامب على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "حدث ضخم اليوم! اتفاقية سلام

تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة" حسب تعبيره.



وأضاف ترامب في بيان أن ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن.