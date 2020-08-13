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الخميس 13 آب 2020 ساعة 21:55

ايران تدعو مجلس الأمن الى الصمود بوجه اميركا

ايران تدعو مجلس الأمن الى الصمود بوجه اميركا
وشدد البيان على أن مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة ينتهك بشكل فاضح قرار مجلس الأمن الدولي 2231 وهو يرتبط بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة ولا علاقة له بالسلام والأمن الدولي.

ونوه الى أن مشروع القرار الأميركي يستهدف بالدرجة الأولى وحدة وتماسك وقوة مجلس الأمن الدولي وبالأولى انه يستهدف الأمم المتحدة والتعديدة وسيادة القانون والدبلوماسية.

ولفت الى أن الولايات المتحدة ولكي ترضي جماح ادمانها على فرض الحظر وتبرير تصرفاتها غير المسؤولة في المجلس فانها تتهم ايران بالسعي الى الاخلال بامن واستقرار المنطقة بينما تدخلاتها وسلوكياتها المدمرة وسياساتها في اثارة الفرقة وشغفها ببيع الأسلحة لدول المنطقة وكذلك وجود قواتها وأكاذيبها وخطواتها التخيريبية وراء عدم استقرار المنطقة وعدم استتباب أمنها.

وأعرب البيان عن أمله بأن يتصدى مجلس الأمن الدولي للممارسات غير الشرعية والمريضة للولايات المتحدة واستغلالها للمجلس والتدخل في شؤونه، وبتصديه يثبت أنه مؤسسة قوية وقادرة على دعم الاتفاق النووي.

وختم البيان بأن القرار 2231 حظي على تصويت الأغلبية وانه يحافظ ويصون صلاحيات ومكانة مجلس الأمن الدولي.
رقم : 880115
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