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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 08:28

الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا

الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
واضاف روحاني يوم امس الخميس خلال اجتماع اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا : ان القرارات والسياسات التي تتخذها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا هي نتاج ساعات وايام واسابيع من الدراسة والبحث والاخذ بعين الاعتبار جميع الخيارات فهي لم تكن وليدة اللحظة بل هي عبارة عن مجموعة افكار تساعد اللجنة في اتخاذ القرارات .

وبين روحاني ضرورة التزام الجميع بقرارات اللجنة الوطنية العليا لكورونا وهذا ما اكد عليه قائد الثورة الاسلامية والمراجع العظام وجميع المسؤولين.

واكد رئيس الجمهورية على ضرورة تنفيذ البروتوكولات الصحية في جميع الأمور والمراسم بما في ذلك المراسم الدينية وصرح إنه في جميع الاحتفالات، يجب علينا اتباع البروتوكولات الصحية بدقة وبشكل كامل، وقال، انه مثلما اقيمت مراسم شهر رمضان عبر الالتزام بالتعليمات ستقام مراسم العزاء في شهر محرم أيضًا فنحن بحاجة إلى هذه القيم المعنوية.

وفي إشارة إلى الأنشطة البحثية التي أجريت في مجال مكافحة فيروس كورونا، قال الرئيس روحاني إن تفشي فيروس كورونا، إلى جانب المعضلات التي خلقها للشعب والطاقم الطبي في البلاد، فانه في الوقت ذاته خلق فرصة للبحث العلمي وقد حشد الباحثون والعلماء في البلاد كل طاقاتهم لاحتواء هذا الفيروس.

واكد الرئيس روحاني على أن الجهود المبذولة لإنتاج الدواء واللقاح لعلاج فيروس كورونا والوقاية منه لا تعني أن نتردد في الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية، وقال انه ما لم نتوصل الى اللقاح والدواء الذي يحظى بالتاييد فانه يجب أن يكون التنفيذ الدقيق والكامل للتعليمات الصحية على جدول أعمالنا.
رقم : 880178
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