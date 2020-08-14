المكسيك بصدد انتاج لقاحا لفيروس كورونا

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن "الاتفاق مع شركة (أسترازينيكا) للأدوية، التي تعرض أيضا الإنتاج في الأرجنتين، سيسفر عن لقاح قد تقدمه الحكومة مجانا، اعتبارا من الربع الأول من عام 2021".



وأضاف: "في دول أخرى، يمكنهم أن يقرروا تقديمه مقابل سعر أو اختيار من يحصل عليه، لكن ليس هناك أي شك، وأضمن لكل شعبنا، أن كل المكسيكيين سيحصلون على اللقاح".



ويسمح إنتاج اللقاح في المكسيك والأرجنتين بالتوزيع في أنحاء أمريكا اللاتينية، فيما عدا البرازيل، التي أبرمت اتفاقها الخاص مع الشركة المصنعة للأدوية.



من جهتها، قالت رئيسة فرع الشركة في المكسيك سيلفيا فاريلا، إن "تكلفة الجرعة ستكون حوالي 4 دولارات"، إلا أن الرئيس أعلن أن "الحكومة ستغطي التكلفة".