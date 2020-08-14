الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 آب 2020 ساعة 08:51

اردكانيان : تدشين 196 مشروعا للطاقة حتى اذار القادم

اردكانيان : تدشين 196 مشروعا للطاقة حتى اذار القادم
وقال اردكانيان  خلال مراسم تدشين مشروع عملاق لتطوير مصادر المياه والتربة في مناطق البلاد الحدودية: انه وفي اطار حملة "مياه، كهرباء، ايران" تم لغاية الان تدشين 54 مشروعا كبيرا مع احتساب مشروع اليوم باستثمارات بلغت 16 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) في قطاعات المياه والكهرباء، وبطبيعة الحال سيتم حتى نهاية العام (الايراني) تدشين 196 مشروعا اخر باستثمارات تبلغ 34 تريليون تومان.  

واضاف: ان المشروع المهم الذي تم تدشينه يتعلق بتنمية مصادر المياه والتربة في مناطق البلاد الحدودية.

واشار اردكانيان الى ان 12 محافظة في البلاد ذات حدود برية مشتركة و 48 نهرا حدوديا من ضمنها نحو 40 ذات منبع داخلي واضاف، هنالك اتفاقيات دولية معتبرة لجميع هذه المياه.

واشار الى انه تم خلال فترة الحكومة الحادية عشرة والثانية عشر الحالية تدشين 24 سدا في قطاع المياه الحدودية بقدرة تنظيم 2.5 مليار متر مكعب واعتبر الهدف الاساس من هذه المشاريع هو توفير مياه الشرب للمواطنين وتثبيت سكان المناطق الحدودية وتحقيق الرفاهية لهم وقال، انه تم توفير مياه الشرب لـ 46 مدينة و 1036 قرية من هذه المشاريع وتبلغ الطاقة الكهرومائية المولدة منها 370 ميغاواط.

واوضح بانه تم التخطيط لبناء شبكات الري والبزل لنحو 200 الف هكتار من الارضي حيث تدخل هذه الشبكات المدار تدريجيا.

واشار الى ان ايران تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث نسبة الاراضي الزراعية بالري بعد الصين والهند واميركا وباكستان، ولفت الى ان نسبة ايران تبلغ 2.5 المعدل العالمي وقال، انه لو استخدمنا الاساليب الصحيحة للزراعة والري والتكنولوجيا الحديثة فسوف لن تكون هنالك هواجس في البلاد تجاه الامن الغذائي.
رقم : 880194
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
14 آب 2020
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
14 آب 2020
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
14 آب 2020
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
14 آب 2020
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
13 آب 2020
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
13 آب 2020
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
13 آب 2020
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
13 آب 2020
ايران ركيزة السلام في الخليج
ايران ركيزة السلام في الخليج
13 آب 2020
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
13 آب 2020
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
12 آب 2020
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس