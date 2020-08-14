اردكانيان : تدشين 196 مشروعا للطاقة حتى اذار القادم

وقال اردكانيان خلال مراسم تدشين مشروع عملاق لتطوير مصادر المياه والتربة في مناطق البلاد الحدودية: انه وفي اطار حملة "مياه، كهرباء، ايران" تم لغاية الان تدشين 54 مشروعا كبيرا مع احتساب مشروع اليوم باستثمارات بلغت 16 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) في قطاعات المياه والكهرباء، وبطبيعة الحال سيتم حتى نهاية العام (الايراني) تدشين 196 مشروعا اخر باستثمارات تبلغ 34 تريليون تومان.



واضاف: ان المشروع المهم الذي تم تدشينه يتعلق بتنمية مصادر المياه والتربة في مناطق البلاد الحدودية.



واشار اردكانيان الى ان 12 محافظة في البلاد ذات حدود برية مشتركة و 48 نهرا حدوديا من ضمنها نحو 40 ذات منبع داخلي واضاف، هنالك اتفاقيات دولية معتبرة لجميع هذه المياه.



واشار الى انه تم خلال فترة الحكومة الحادية عشرة والثانية عشر الحالية تدشين 24 سدا في قطاع المياه الحدودية بقدرة تنظيم 2.5 مليار متر مكعب واعتبر الهدف الاساس من هذه المشاريع هو توفير مياه الشرب للمواطنين وتثبيت سكان المناطق الحدودية وتحقيق الرفاهية لهم وقال، انه تم توفير مياه الشرب لـ 46 مدينة و 1036 قرية من هذه المشاريع وتبلغ الطاقة الكهرومائية المولدة منها 370 ميغاواط.



واوضح بانه تم التخطيط لبناء شبكات الري والبزل لنحو 200 الف هكتار من الارضي حيث تدخل هذه الشبكات المدار تدريجيا.



واشار الى ان ايران تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث نسبة الاراضي الزراعية بالري بعد الصين والهند واميركا وباكستان، ولفت الى ان نسبة ايران تبلغ 2.5 المعدل العالمي وقال، انه لو استخدمنا الاساليب الصحيحة للزراعة والري والتكنولوجيا الحديثة فسوف لن تكون هنالك هواجس في البلاد تجاه الامن الغذائي.