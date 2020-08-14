الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 آب 2020 ساعة 09:01

توتر بين تركيا واليونان بسبب التنقيب عن مصادر الطاقة

توتر بين تركيا واليونان بسبب التنقيب عن مصادر الطاقة
وتصاعد التوتر بين تركيا واليونان مع إرسال أنقرة سفينة الأبحاث (عروج ريس) ترافقها سفن حربية لاستكشاف مصادر الطاقة قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

وردت اليونان بإرسال سفنها الى المنطقة لمراقبة نشاطات السفينة التركية.

وألمح أردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم أن “عروج ريس” تعرضت لهجوم خلال عملها الاستكشافي وأن تركيا ردت بشكل مناسب. وقال أردوغان : قلنا لهم، اياكم وان تتجرؤوا على مهاجمة سفينتنا عروج ريس، وقلنا سوف تدفعون ثمنا باهظا اذا ما هاجمتموها. وقد تلقوا الجواب الأول اليوم.

ولم يقدم اردوغان أي تفاصيل حول هذا الهجوم، وانتقل بسرعة الى موضوع آخر في خطابه الذي تناول مجموعة واسعة من القضايا.

وفي أثينا نفت وزارة الدفاع اليونانية مهاجمة السفينة التركية، وقال مسؤول في الوزارة انه لم يحصل أي حادث.

وكان أردوغان أجرى محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال في محاولة لنزع فتيل التوتر.

وقال أردوغان لميركل وفق بيان للرئاسة التركية انه يفضل ان تفض النزاعات في شرق المتوسط ضمن إطار القانون الدولي وعلى أساس الإنصاف والحوار.

وشدد أردوغان ايضا خلال حديثه مع ميشال أن تركيا تفضل حلا يحمي حقوق جميع الدول ويفيد الجميع، مكررا التزامه بالدفاع عن حقوق تركيا ضد محاولات تجاهلها.

وأدى اكتشاف احتياطات الغاز في شرق البحر المتوسط الى تسابق بين القوى في المنطقة لاستغلالها، لكن انقساما كبيرا بين اليونان وتركيا برز حيال هذه القضية.
وراقب الاتحاد الاوروبي تصاعد التوترات هناك بكثير من القلق، وحض تركيا على وقف نشاطاتها الاستكشافية.
رقم : 880200
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
14 آب 2020
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
14 آب 2020
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
14 آب 2020
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
14 آب 2020
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
13 آب 2020
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
13 آب 2020
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
13 آب 2020
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
13 آب 2020
ايران ركيزة السلام في الخليج
ايران ركيزة السلام في الخليج
13 آب 2020
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
13 آب 2020
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
12 آب 2020
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس