ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله، إنّه "من المتوقع أنّ تكون البحرين الدولة التالية، التي ستقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل"، دون أن يحدد زمنا للتوقيع.



ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي أي تفاصيل عن الجهود أو المساعي لتوقيع "اتفاقية سلام" بين المنامة وتل أبيب، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من الدولتين بهذا الخصوص.



ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات والإحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".



وبينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين، ندد به ناطق أنصارالله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، بقوة، وأكد وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن محمد الحضرمي، عبر "تويتر"، إن "الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.



وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد تل أبيب مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل لاتفاقية سلام مع أبوظبي.



وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع الإحتلال بعد مصر والأردن.