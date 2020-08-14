الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 آب 2020 ساعة 09:03

مسؤول "إسرائيلي" يكشف عن دولة عربية ثانية ستطبع مع الاحتلال

مسؤول "إسرائيلي" يكشف عن دولة عربية ثانية ستطبع مع الاحتلال
ونقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله، إنّه "من المتوقع أنّ تكون البحرين الدولة التالية، التي ستقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل"، دون أن يحدد زمنا للتوقيع.

ولم يذكر المسؤول الإسرائيلي أي تفاصيل عن الجهود أو المساعي لتوقيع "اتفاقية سلام" بين المنامة وتل أبيب، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية من الدولتين بهذا الخصوص.

ويوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات والإحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وبينما رحب بالاتفاق كل من مصر والبحرين، ندد به ناطق أنصارالله ورئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، بقوة، وأكد وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن محمد الحضرمي، عبر "تويتر"، إن "الشعب اليمني سيظل داعما للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في أرضه ودولته"، دون التحدث عن الاتفاق أو ذكر موقف واضح بشأنه.

وفيما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع الإحتلال الإسرائيلي بأنه جاء لـ"الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر تجميد تل أبيب مخطط ضم أراضي فلسطينية بالضفة، قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إنّ خطته لتطبيق الضم "لم تتغير"، رغم التوصل لاتفاقية سلام مع أبوظبي.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع الإحتلال بعد مصر والأردن.
رقم : 880201
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
14 آب 2020
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
14 آب 2020
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
14 آب 2020
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
14 آب 2020
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
13 آب 2020
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
13 آب 2020
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
13 آب 2020
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
13 آب 2020
ايران ركيزة السلام في الخليج
ايران ركيزة السلام في الخليج
13 آب 2020
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
13 آب 2020
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
12 آب 2020
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس