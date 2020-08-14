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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 11:55

كلمة للسيد نصرالله الیوم بمناسبة ذكرى الانتصار التاريخي في تموز

كلمة للسيد نصرالله الیوم بمناسبة ذكرى الانتصار التاريخي في تموز
ويحيي لبنان اليوم ذكرى الانتصار ‏التاريخي في حرب تموز، التي انتهت في مثل هذا اليوم بانكسار كبير للعدو الصهيوني امام لبنان ومقاومته وشعبه وجيشه وصمودهم على مدى 33 يوما امام جيش صهيوني مدجج بأعتى الاسلحة والعتاد والتقنيات المتطورة مدعوما بشكل مباشر من الولايات المتحدة طوال الحرب عسكريا وسياسيا، وخرج لبنان منتصرا شامخا بقوته وبدعم المخلصين من اشقائه، رغم ما بذله من دماء عزيزة ورغم الدمار والعدوان الوحشي، حيث سطرت المقاومة على مدى هذه الايام ملاحم العزة والنصر في استراتيجية عسكرية رائدة انجزتها قيادة عظيمة ومقاومون ذوو ارادة وايمان قل نظيرهما وصمود اسطوري لايام طويلة على الحدود وتكتيكات ومفاجآت صدمت العدو، الذي فشلت جميع اهدافه ولم يستطع النيل من المقاومين وقدراتهم وايمانهم بل ارتدت الحرب عليه وعلى جيشه وجبهته الداخلية واصبح هدفه فقط وقف النار بالحد الادنى من المذلة بعدما كان هدفه المعلن في بداية العدوان تدمير حزب الله ..

للمناسبة يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله مساء اليوم حيث يتناول ذكرى النصر وآخر التطورات المحلية وعلى الساحة الاقليمية ، الساعة ‏الثامنة والنصف مساءً.
رقم : 880217
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