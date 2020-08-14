تركيا تدين تطبيع العلاقات بين الامارات والكيان الصهيوني

وذكرت الوزارة، في بيان مكتوب، أن الشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية على حق في إظهار رد فعل قوي على الاتفاق الذي سيؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكيان الاحتلال الصهيوني.



وفي السياق نفسه، طالبت القيادة الفلسطينية دولة الامارات العربية المتحدة بالتراجع الفوري عن "إعلان التطبيع المشين" مع الكيان الصهيوني واصفة إياه بـ"الخيانة للأقصى".



وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن القيادة الفلسطينية تدعو لعقد جلسة فورية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لرفض إعلان التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.