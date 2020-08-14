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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 12:03

مسؤول فلسطيني: التطبيع خيانة للمقدسات والقضية الفلسطينية

مسؤول فلسطيني: التطبيع خيانة للمقدسات والقضية الفلسطينية
واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد سعيد التميمي، في بيان "ان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله العادل في كل الميادين، وبكافة السبل الشرعية وعلى كافة الاصعدة، من أجل إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف."

واضاف التميمي "إن التطبيع يخدم فقط دولة الاحتلال، وهو يمثل بالنسبة للفلسطينيين والامتين العربية والاسلامية صفعة في وجههم وطعنة في الظهر واستباحة لكافة الدماء الطاهرة الزكية التي روت ثرى فلسطين ، ومكافأة لسلطة الاحتلال التي تُمارس الاٍرهاب يوميا بكافة أنواعه بحق ابناء شعبنا الفسطيني الاعزل الا من ارادته التي ستنتصر بقوة حقه وتدحر الاحتلال البغيض.
رقم : 880223
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