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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 12:04

مسؤول باكستاني يعلق على دور ايران في سلام افغانستان

مسؤول باكستاني يعلق على دور ايران في سلام افغانستان
وتحدث اللواء افتخار خلال مؤتمره الصحفي في راولبندي يوم امس الخميس عن مشروع مد حاجز في الحدود المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقوية التدابير الامنية في المناطق الحدودية يجري تنفيذه ويحظى بدعم الحكومتين الايرانية والباكستانية.

واضاف، اننا على ثقة بان مد الحاجز الحدودي المدعوم من قبل البلدين يمكنه ان يحل الكثير من المشاكل التي لا تتعلق في الواقع بالمناطق الحدودية بينهما.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اننا نعتبر مد الحاجز الحدودي يخدم مصلحة البلدين وسيستمر هذا المشروع بقوة من اجل ادارة افضل للامن في هذه المناطق.

واوضح بان مد الحاجز الحدودي سيكتمل العام القادم واضاف، انشاء 1000 مخفر وبرج حدودي مدرج في جدول الاعمال حيث اكتمل 400 منها لغاية الان.

واكد انه تم تحقيق نتائج جيدة من مد الحاجز الحدودي على الحدود المشتركة مع ايران: من بينها منع تسلل العناصر الارهابية والكشف عن الالغام والعبوات الناسفة، معتبرا هذا الامر بانه يساعد في تحسين اوضاع المواطنين في المناطق الحدودية والحيلوية دون التهريب ايضا.

وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة "ارنا" للانباء حول دور جيران افغانستان خاصة الجمهورية الاسلامية الايرانية في ارساء السلام والاستقرار في هذا البلد قال، من المؤكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤدي دورا ايجابيا للمساعدة في التقدم بعملية السلام في افغانستان.

وحذر اللواء افتخار في الوقت ذاته من ما اعتبره اجراءات بعض الاطراف لتخريب جهود السلام في افغانستان وقال، ان مسيرة السلام في افغانستان تتقدم الى الامام بصورة ايجابية جدا وان المجتمع الدولي مطلع بشأن الاطراف الساعية لتخريب هذه الجهود.
رقم : 880225
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