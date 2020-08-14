زاخاروفا: لا استقرار في إدلب إلا بالقضاء على الإرهاب

وأشارت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي الخميس إلى أن الوضع في شمال شرق سوريا متدهور بسبب تصاعد أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي وازدياد الاصابات بوباء فيروس كورونا فضلا عن نهب النفط الذي عمدت واشنطن بهدف تسهيل الاتجار به إلى "إعلان استثناءات من عقوباتها التي تحظر أي عمليات ترتبط بمواد الوقود السورية".



ولفتت زاخاروفا إلى أن "الوضع في عموم سوريا مستقر" ما عدا تلك المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون مشيرة إلى تصعيد الإرهابيين في إدلب اعتداءاتهم الإرهابية على مواقع الجيش السوري والبلدات القريبة وكذلك على القاعدة الجوية الروسية في حميميم مؤكدة أنه لا يمكن التوصل إلى استقرار في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلا عن طريق القضاء على بؤرة الإرهاب فيها.