ظريف يهنّئ بذكرى انتصار المقاومة في لبنان

ووجّه ظريف برقيتي تهنئة الى نظيره اللبناني شربل وهبة والامين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله بهذه المناسبة.



وأفاد قسم الاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان ظريف وصل أمس الخميس الى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين بهدف تأكيد تضامن ومواساة طهران مع لبنان حكومة وشعبا واستقبله لدى وصوله أرض المطار نظيره شربل وهبة.



وسيبحث ظريف، خلال الزيارة، حول أحدث التطورات في لبنان عقب الانفجار الهائل الذي هز بيروت مؤخراً.



كما سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين المساعدات الايرانية والشؤون الاخرى ذات الرغبة المشتركة.