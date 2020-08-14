قبائل اليمن : التطبيع الإماراتي الصهيوني مؤامرة خيانية

وأعلنت قبائل اليمن في بيان صادر عن مجلس التلاحم الشعبي القبلي إن هذا البيان الامريكي الصهيو إماراتي المشترك يمثل رسالة تحدي أرعن ومفضوح من قبل أعداء الأمة لكل قبائل اليمن وشعوب وعشائر الأمة العربية والإسلامية الاحرار.



ودعا البيان كافة قبائل وشعوب الأمة الأحرار الى إعلان ورفض هذه الخطوات الخطيرة الهادفة لتدمير الهوية واستكمال مؤامرات كيان العدو الصهيوني البغيض ضد قضايا الأمة ومقدساتها، وفي مقدمتها فلسطين الأرض والقضية والمقدسات.



وجاء في البيان “ها نحن اليوم وقد باتت تتجلى أمامنا حقائق هذه الانظمة الاعرابية المتصهينة أكثر من أي وقت مضى، ليصل بها الحد إلى نقل عمالتها من السر الى المجاهرة البجحة المفضوحة مع كيان العدو الصهيوني، بما يحتم على شعوب هذه الدول والأنظمة القيام بمسئوليتهم لمواجهتهم وإسقاط عروشهم الكرتونية”.



وحذر البيان في الوقت ذاته من مغبة السكوت أو غض الطرف عن هذه الخطوات الخيانية الذي يعد مشاركة في الجريمة لا يقل شانا عن جرم مرتكبيها.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، عن تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي وأثارت هذه الخطوة جدلا كبيرا في المحافل الفلسطينية والعربية.