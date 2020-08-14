سفير ايراني يعلق على احتجاز ناقلات نفط ايرانية

وقال السفير الايراني في كراكاس حجة الله سلطاني اليوم الجمعة : هي كذبة وحرب نفسية جديدة، فالناقلات لم تكن ايرانية وليس اصحابها ايرانيون ولا حتى اعلامها ايرانية.



ونفى السفير الايراني مزاعم الصحيفة الاميركية بشأن احتجاز عدد من حاملات النفط الايرانية معلقا: هي مجرد كذبة ملفقة وحرب نفسية لجهاز الاعلام الامبريالي الاميركي.



واضاف السفير الايراني: السفن لم تكن ايرانية وليس اصحابها ايرانيون وهي اضافة الى ذلك لاترفع الاعلام الايرانية.



وشدد سلطاني: ترامب ارهابي ولايتمكن ان يعوض فشله وذلته امام الشعب الايراني من خلال حملة اعلامية ملفقة.



وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد زعمت أن الحكومة الأمريكية صادرت لأول مرة شحنة سفن كانت تحمل وقودًا إيرانيًا في انتهاك لعقوبات واشنطن ضد فنزويلا.