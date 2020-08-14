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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 12:55

السلطات الأفغانية تبدأ عملية إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين

السلطات الأفغانية تبدأ عملية إطلاق سراح سجناء طالبان المتبقين
وقال مكتب مجلس الأمن القومي في بيان على "تويتر" أن "حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية أطلقت بناء على موافقة اجتماع لممثلي القبائل لويا جيرغا، سراح 80 سجين مدان لطالبان من أصل 400 (كانت الحكومة، تتحفظ على تحريرهم لتورطهم فيما وصفته بجرائم خطيرة).

وأضاف البيان أن ذلك يأتي لتسريع الجهود من أجل مفاوضات مباشرة ووقف دائم لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

ومن المفترض أن ينطلق الحوار بين طالبان والحكومة خلال أيام من إتمام الإفراج عن عناصر الحركة، وفق تصريحات مؤخرا لمسؤولين أفغان.

ويوم الاثنين الماضي، وقع الرئيس الأفغاني، أشرف غني،مرسوما بالافراج عن الدفعة الاخيرة من سجناء اعتبرت حركة طالبان إطلاق سراحهم شرطا لبدء محادثات السلام.

وقالت طالبان إنه فور الإفراج عن السجناء ستبدأ محادثات السلام في غضون أسبوع بعد تأجيل استمر شهورا منذ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق لسحب القوات في فبراير/ شباط الماضي.
رقم : 880233
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