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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 13:39

الولايات المتحدة تشتري كمية قياسية من النفط الروسي

الولايات المتحدة تشتري كمية قياسية من النفط الروسي
وبلغت إيرادات روسيا من هذه المبيعات خلال الفترة المذكورة قرابة 2.2 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك الروسية.

وأظهرت البيانات حسب موقع روسيا اليوم، أن صادرات النفط ومشتقاته إلى الولايات المتحدة شكلت 12% من إجمالي صادرات هذا الصنف، واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بمشتريات الذهب الأسود، وجاءت بعد هولندا التي بلغت مشترياتها في الفترة من يناير حتى نهاية يونيو من العام الجاري نحو 12.9 مليون طن من الخام الروسي.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه واشنطن لعرقلة تنفيذ مشروع الغاز "السيل الشمالي-2" بحجة أن أوروبا ستصبح أكثر اعتمادا على موارد الطاقة الروسية في حال تنفيذ المشروع، الذي يهدف لمد أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
رقم : 880242
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