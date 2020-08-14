اغلاق المساجد في مخيم عين الحلوة بعد تسجيل اصابات بكورونا

وأخذ هذا القرار في اعقاب الاجتماع الطارىء الذي عقد في مسجد النور بهدف منع تفشي الفيروس نتيجة المساحة الضيقة والاكتظاظ والكثافة السكنية.



ولفت إلى أن فريقاً طبياً من مستشفى الهمشري التابع لجمعية ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني، قام بحملة أخذ عينات لمخالطين في مقر القوة المشتركة في المخيم للمرة الثانية في غضون ثلاثة ايام، فيما جرى اخذ عينيات مشابهه لمخالطين في ​مستشفى صيدا الحكومي​.



واعلنت ​وكالة الاونروا​ رسميا ان العدد الاجمالي للاصابات في ​المخيمات الفلسطينية​ منذ بدء ازمة ​كورونا​ في لبنان هو 180، بعضهم لم يعان من أي عوارض وقد تماثلوا للشفاء، فيما بقي حوالي 43 اصابة مريضة معظمهم لا يعانون من أي عوارض وخمسة توفوا، موزعين 7 إصابات في ​برج البراجنة​ و15 في تجمع جمجيم أبو الأسود، 13 إصابة في مخيم عين الحلوة، فيما جرى نقل عائلة من مخيم مارالياس الى مركزسبلين ليرتفع عدد الاصابات فيه (مركز سبلين) الى 8 وهناك 4 إصابات في مشفى بيروت الحكومي و3 إصابات في مشفى صيدا الحكومي.