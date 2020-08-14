الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 14 آب 2020 ساعة 15:19

صحة ايران:2501 اصابة جديدة بكورونا وتعافي293811

صحة ايران:2501 اصابة جديدة بكورونا وتعافي293811

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي لهذا اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل2501 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 338 الفا و 825 شخصا لغاية الان.

كما اكدت المتحدثة سيما سادات وفاة 169 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى19الفو331 شخصا، كما اشارت المتحدثة الى ان هناك 3956 من المصابين في حالة حرجة.

واشارت المتحدثة الى ارتفاع اجمالي عدد المتعافين من الفيروس وقالت ان عدد هؤلاء بلغ 293 الفا و811 شخصا لغاية الان.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و 812 الفا و 388 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 880250
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
ردّاً على الاحتلال الأمريكي.. قبائل سوريا تُطلق "الحشد العشائري"
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
"البالونات الحارقة" ترعب الكيان الصهيونيّ.. العدو يصعّد والمقاومة تحذّر
14 آب 2020
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
المؤتمرُ السادس لشباب المقاومة يكرم شهداء ‘‘فاطميون‘‘
14 آب 2020
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
طهران تدین بشدة تطبيع الامارات مع الکیان الصهیوني
14 آب 2020
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
الرئيس روحاني: الحفاظ على سلامة الشعب من اولوياتنا
14 آب 2020
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
المسرحية الأميركية وجدلية بيع الأسلحة للسعودية
13 آب 2020
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
قائد حرس الثورة: سنثأر للشهيد سليماني عاجلا أم آجلا
13 آب 2020
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
الدور الفرنسي في لبنان والتقاطع والاختلاف مع واشنطن
13 آب 2020
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
قائد ايراني: على الاستكبار العالمي مغادرة المنطقة
13 آب 2020
ايران ركيزة السلام في الخليج
ايران ركيزة السلام في الخليج
13 آب 2020
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
خطاب الرئيس الاسد خطة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية
13 آب 2020
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
12 آب 2020
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس