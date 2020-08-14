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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 15:22

الكويت.. استمرار حظر التجول الجزئي والسماح ببعض الأنشطة

الكويت.. استمرار حظر التجول الجزئي والسماح ببعض الأنشطة
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إنه ستتم مراجعة هذا القرار يوم الخميس 20 أغسطس الجاري.

وأضاف "المزرم" أن مجلس الوزراء الكويتي قرر الموافقة على الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة عودة الحياة الطبيعية اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

كما كشف عن قرار الحكومة الكويتية استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعدادات للبطولات القارية والدولية دون حضور جمهور، مع تطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك اعتباراً من تاريخ 15 أغسطس 2020.

وتابع أن مجلس الوزراء سمح لبعض الأنشطة المدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة العودة تدريجياً للحياة الطبيعية.

والمسموح لها بالعمل، بحسب القرار: "الأندية الرياضية والصحية ومحلات العناية الشخصية (صالونات الحلاقة) والمنتجات الصحية، إضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل مع الالتزام بالاشتراطات الصحية".

​وبدأت الكويت، منذ 21 مارس، فرض حظر تجوُّل جزئي في البلاد بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحاً يومياً.

وحتى أمس، سجلت الكويت 74.486 إصابة بفيروس كورونا، مقابل شفاء 66099 حالة، في حين توفي 489 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
رقم : 880252
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