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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 15:26

عمان تؤيد الاتفاق التطبيعي بين الامارات وكيان الاحتلال

عمان تؤيد الاتفاق التطبيعي بين الامارات وكيان الاحتلال
واعلنت وزارة خارجية سلطنة عمان عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع كيان الاحتلال.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع" حسب تعبيره.

عمان تؤيد الاتفاق التطبيعي بين الامارات وكيان الاحتلال
وتوصلت الإمارات وسلطات الاحتلال إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث مساء الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

وفي سياق متصل كشف ترامب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.
رقم : 880254
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