النابلسي: لن يغير موقف الإمارات من مبادئنا شيئا

وفي تصريح له اليوم الجمعة ،قال النابلسي أن إقدام الإمارات العربية على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إخطار آخر من دولة عربية بأن الصراع العربي - الإسرائيلي انتهى، وأن القضية الفلسطينية لم تعد تعني شيئا بالنسبة للأنظمة العربية.



وأضاف: إن هذا التطور الجديد في حركة التطبيع خطير في مفاعيله على واقع المنطقة والأمة، ولكنه في المقابل سيعزز القناعة لدى الشعوب أن تحرير فلسطين والدفاع عن شعبها المقاوم لا يكون عبر الأنظمة المتخاذلة المنهزمة، وإنما من خلال التجسيد البطولي لأحرار الأمة وشرفائها وشجعانها الذين يستعينون بالله وحده على جبروت القوة الظالمة وعلى صحة الخيار الذي تفتدى فيه الأرواح دفاعا عن الإنسان والأرض والمقدسات.