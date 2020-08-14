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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 15:39

أمل: فلسطين ستبقى عربية وقضيتها مركزية وقدسها عاصمة أبدية

أمل: فلسطين ستبقى عربية وقضيتها مركزية وقدسها عاصمة أبدية
وفي لقاء سياسي اليوم الجمعة في بيروت بذكرى انتصار تموز2006 قال الفوعاني، اليوم نقول لهذا العدو لا تهلل فرحا، فالشعوب لن تقبل بالتنازل او باي شكل من اشكال التطبيع وفلسطين ستبقى عربية وقضيتها مركزية وقدسها عاصمة ابدية. ولو تهور البعض، فهذا لن يغير ولن يبدل في العقيدة الثابتة ان اسرائيل عدو وشر مطلق، والتعامل معها حرام .

والسعي لتحريرها من واجباتنا، ولا بد لهذا الليل المطبق أن ينجلي بنهار الانتصار.

واضاف يوم 14 تموز يوم تحقق الانتصار التاريخي على العدو الاسرائيلي الذي خاض معركة وجود يومها واستطعنا بمقاومتنا وجيشنا والتفاف الشعب من كسر العدو الصهيوني الذي قيل عنه انه لا يهزم، وباتت المعادلة الان ان لبنان دخل عصر الانتصار في وجه اسرائيل ومؤامراتها وبات الاسرائيلي يشعر بالخوف عند كل حماقة يريد ان يقوم بها باتجاه لبنان.

وتابع الفوعاني قائلا: اليوم نؤكد ان الوحدة في حرب تموز مكنتنا من الانتصار الكبير على اسرائيل واليوم مطلوب منا جميعا" بالعودة الى هذه الوحدة للخروج من النفق المظلم وعلى الجميع النظر بعين المصلحة الوطنية العليا على اي حسابات شخصية او كيدية سياسية.
رقم : 880259
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