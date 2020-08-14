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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 17:54
انفجار يستهدف رتلاً امريكيا جنوب العراق
وقال المصدر ان انفجار عبوة ناسفة استهدف أحدى عجلات رتل للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف، قرب جسر الديوانية في الخط السريع، دون حصول أضرار تذكر.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
880271
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