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الجمعة 14 آب 2020 ساعة 20:21

هجوم عنيف للخزعلي على قرار التطبيع الاماراتي

هجوم عنيف للخزعلي على قرار التطبيع الاماراتي
وأكد الخزعلي في بيان له أن الموقف المذل للعائلة الحاكمة بالإمارات "اللاعربية" يشكل حلقة من مسلسل "الخيانة والعمالة".

وتوصلت الإمارات والكيان الإسرائيلي أمس الخميس، إلى اتفاق "تاريخي" حول تطبيع العلاقات، أعلن عنه من واشنطن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هو الأول بين هذا الكيان ودولة عربية بعد اتفاقات التسوية الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

وهدد الخزعلي بضرب "مخططات تطبيع الصهاينة والمتصهينين"، مشيراً إلى أن هناك أنظمة أخرى تقوم بتهيئة المناخ "لانبطاحات جديدة وعلى رأسها آل سعود"، حسب وصفه.

واتهم "ال سعود" ببث ثقافة الانفتاح على الصهيونية ليقدموا حلقات أخرى في التطبيع، مؤكدا أن محور "المقاومة" يرفض اي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، حسب البيان.

ولفت الخزعلي إلى أن الحوار مع الانظمة "العميلة" ليس بذي جدوى واللغة الوحيدة لمواجهة هذا التخاذل هو "التمسك بالمقاومة"، والإصرار على الدفاع عن "قدس الأحرار" بالفداء والتضحية بعد أن أعلن "عدونا" ان هدفه هو تقسيم جسد الامة العربية.

وعاهد الخزعلي في بيانه "أحرار العالم" بأن العراق والعراقيين سيكونون الصخرة الصامدة أمام مشروع التطبيع الفاشل، فيما جدد تعهده إلى "دماء الشهداء" على التمسك والثبات حتى إزالة هذه "الغدة السرطانية" من جسد امتنا العربية.
رقم : 880287
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