أبرز التطورات الميدانية على الساحة اليمنية 14-8-2020

وبحسب المصادر فإن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية كانوا بالمرصاد للهجمات المباغتة ومنعوا قوات تحالف العدوان السعودي من التقدم في منطقة "الجبيلة".



وقال المصدر الميداني، أن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية أجبروا القوات الغازية على الانسحاب من المنطقة بعد اشتباكات عنيفة، مضيفاً، أن "عناصر تابعة لتحالف العدوان السعودي تحاول زيادة الأمن في منطقة الفازة من خلال توسيع نطاق سيطرتها على المناطق في محور الجبيلة".



ووفقاً للمصدر فإن تحالف العدوان السعودي يحاول من خلال التقدم على محور "الجبيلة"، أيضًا جعل طريق "المخا - يختل – مثلث المتينة - الفازة - مثل الحسينية – مدينة الحديدة" أكثرأمانًا، مما سيؤدي إلى إخراج قواتها ومعدات مرتزقتها بأمان من المحور الغربي لمحافظة تعز ونقلها إلى مركز محافظة الحديدة وضواحيها.



وبحسب مصدر ميداني من ضواحي مدينة "الدرهمي" المحاصرة، إلى أن قوات تحالف العدوان السعودي شنت عملية عسكرية من المحور الشمالي لمنطقة "الطائف"، لكن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية الذين كانوا على الخطوط الأمامية، كانوا لهم بالمرصاد وتمكنوا من منعهم من التسلل إلى المدينة وأحبطوا جميع هجماتهم.





وأفادت مصادرنا من مدينة الحديدة، بأن قوات تحالف العدوان عززت مواقعها في بعض الشوارع المحتلة، وبحسب مصادر ميدانية، فقد عززت قوات تحالف العدوان السعودي في الأيام الأخيرة مقارها وسدودها قرب شارع الخمسين وقاموا باستهداف بعض مواقع أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في المحور الغربي والأوسط للمدينة بقذائف الهاون.



ووفقاً لآخر المعلومات، فإن قوات تحالف العدوان السعودي انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 71 مرة على الأقل في الأيام القليلة الماضية بمهاجمة مواقع قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية وإلحاق أضرار ببعض المناطق السكنية.



وعلى صعيد متصل، كشفت العديد من التقارير الاخبارية، أن جبهة الساحل الغربي، شهدت خلال الساعات الماضية، اشتباكات في قطاعين جراء خروقات جديدة لقوات تحالف العدوان السعودي انتهت بالفشل الذريع وخسائر بشرية في صفوفها.



وأفاد الإعلام العسكري لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية، أن بقايا جيوب قوات تحالف العدوان السعودي، عاودت محاولة التسلل صوب منطقة "الجبلية" بمديرية "التحيتا" ولكن دون جدوى رغم استخدامها غطاء ناريا ومدفعيا مكثفا أصاب قرى ومزارع مواطنين بعيدة عن أي هدف عسكري.



مؤكدا أن الوحدات المرابطة من قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية لتأمين حياة المواطنين في "الجبلية"، اشتبكت مع عناصر ومرتزقة تحالف العدوان المتمركزة في مناطق نائية غير ذات قيمة عسكرية على خط "زبيد" وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها. وفي قطاع "كيلو 16" شرق مدينة الحديدة اشتبكت وحدات من قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية مع عناصر تابعة لتحالف العدوان السعودي أثناء محاولتها التسلل إلى تباب قريبة من خط التماس. وأكد الاعلام العسكري مصرع وجرح عدد من عناصر تابعة لتحالف العدوان السعودي وإجبار البقية على الفرار.





ومع تلك الانتصارات الميدانية المذهلة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية في محافظات الجوف ومأرب والحديدة والبيضاء وتعز في شهر مارس الماضي من هذا العام، تحول ميزان القوى في شمال اليمن لمصلحة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وأصبح تحالف العدوان السعودي الخاسر الأكبر ولهذا فلقد فضّل التّحول إلى الوضعية الدفاعية لتجنب المزيد من الإذلال والهزائم. وفي وقتنا الحالي تجري العديد من الاشتباكات المتفرقة بين أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية ومرتزقة تحالف العدوان السعودي في محافظة الحديدة والجوف ومأرب والبيضاء وتعز، ومن المتوقع حدوث تطورات كبيرة في الأيام والأسابيع المقبلة.

